Desde esta quinta-feira, 14, os resultados dos exames para a Covid-19 podem ser acessados e verificados pela internet, devido a um novo protocolo de acesso da Prefeitura de Palmas. Conforme a gestão, com essa nova modalidade de entrega ficará mais fácil para o paciente, entretanto, quem não tem internet em casa pode se dirigir até o Centro de Saúde com o protocolo e documento com foto e solicitar a impressão do exame.

Conforme a Vigilância Epidemiológica de Palmas, ainda existem dúvidas sobre como são quando são realizadas as testagens para detectar a presença da doença no organismo. A população de Palmas pode procurar um dos 34 Centros de Saúde do Município caso apresente algum sintoma leve da Covid-19.Já no caso de sintomas mais graves como febre, tosse e dificuldade de respirar, o paciente deve procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e se houve agravamento haverá o encaminhamento para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Em qualquer um desses casos o paciente é notificado e deve cumprir o isolamento domiciliar por até 14 dias. Além disso, a Gestão de vigilância esclarece que após o 8° dia do início dos sintomas o paciente pode realizar o teste para pesquisa de anticorpos. Ao longo desse intervalo, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informará o local e horário da coleta do material para exame. A gestão reforça que nenhuma unidade de saúde realiza a coleta sem o agendamento prévio.

Teste

Os são encaminhados ao Laboratório Municipal em casos suspeitos de Covid-19, que demonstram sintomas a partir do sétimo dia. Inicialmente, esses casos são atendidos nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e nos hospitais da rede privada de Palmas e são notificados como síndrome gripal, para posteriormente serem repassados à Central de Regulação, onde são realizadas as avaliações e agendamento dos exames no laboratório.

Já na coleta de swab, para os exames, é colhida a secreção do nariz ou da garganta do paciente. Em casos, ou, se necessário, são colhidas amostras do trato respiratório inferior, secreções dos brônquios ou pulmões expelidas pela tosse. As amostras, então, são examinadas em laboratórios de análise, em um processo baseado na reação em cadeia da polimerase. O resultado sai em 72 horas. Já o teste rápido acontece através do sangue e em até 24 horas é informado o resultado. Todas essas informações são da Vigilância Epidemiológica da Semus.

Isolamento

Conforme a Semus, a diretora de Vigilância em Saúde, Marta Malheiros, alerta que cumprir o isolamento é essencial para a organização do serviço de saúde. “A diminuição do contágio das pessoas depende do isolamento domiciliar dos enfermos com Covid-19 e somente assim poderemos conter a disseminação da doença respiratória que é extremamente contagiosa”, explica. Mesmo dentro de casa, é recomendado que o paciente ficasse isolado para que seja quebrada a cadeia de transmissão.

Em portaria Ministério da Saúde determina que o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena é crime. A portaria 356/2020 também prevê que cabe ao médico ou agente de Vigilância Epidemiológica informar sobre o descumprimento do isolamento ou quarentena à autoridade policial.

Os pacientes que descumprirem as medidas podem responder, conforme o Código Penal, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pode ter pena de detenção de um mês a um ano e multa. A Semus informou que os pacientes suspeitos e confirmados devem assinar uma documentação de ciência das medidas a serem adotadas, em caso de recusa, outras três testemhas devem assinar ou receber a notificação em seu lugar.