Vida Urbana Resultados de Teste do Censo Demográfico apontam crescimento de 18,6% na população de Lajeado Dados divulgados nesta quinta-feira, 17, mostram que o município que em 2010 tinha 2.773 habitantes passou para 3.289 em 2022

O Teste de Homologação de Sistemas e Equipamentos do Censo 2022, realizado em todas as Unidades da Federação, cujo resultados foram divulgado nesta quinta-feira,17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que em Lajeado, município escolhido no Tocantins para a realização do teste, a população aumentou de 2.773 para 3.289 habitantes. O crescimento r...