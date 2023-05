O resultado provisório da prova de capacidade física realizada por candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público com vagas para função de praça e oficial no Corpo de Bombeiros Militar, e considerados aptos no teste físico, está divulgada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 12, edição nº 6.327.

As informações também podem ser acessadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca contratada pela corporação para a realização do certame.

Recursos contra o resultado poderão ser registrados das 10h da segunda-feira, 15, até às 18h do dia seguinte, no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe.

O mesmo prazo será aplicado à disponibilização das gravações em vídeos dos testes físicos de cada candidato, exceto do teste de corrida de 12 minutos, na mesma página do registro de recurso. As gravações dos candidatos considerados aptos não serão disponibilizadas.

De acordo com o cronograma do certame, o resultado final dos testes e convocação para avaliação psicológica deve ocorrer no dia 26 de maio.