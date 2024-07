Vida Urbana Resultado preliminar do vestibular da Unitins é divulgado; veja como acessar A divulgação do resultado definitivo está prevista para a próxima terça-feira (09). Os candidatos devem se atentar às próximas publicações na página da universidade

Nesta quinta-feira (04), a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2024/2 para os cursos presenciais dos câmpus Palmas e Paraíso do Tocantins. A publicação segue a previsão do novo cronograma divulgado na página oficial do certame, no Portal da Unitins. Os candidatos interessados têm até às 23h59 desta sexta-feira (05) para inte...