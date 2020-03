Após resultado positivo de uma amostra entre as 22 examinadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), o Tocantins registra agora o décimo caso confirmado do novo coronavírus.

As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste domingo, 29, e a atualização foi divulgada mesmo com o comunicado da pasta de que não haveria realização de novos exames no Lacen durante o final de semana.

Ainda segundo a SES, o novo paciente infectado é um homem de 34 anos que, segundo a pasta, esteve em viagem à Goiânia e Brasília. Com o novo caso o Estado contabiliza 10 casos confirmados de Covid-19, nove deles em Palmas e um em Araguaína.

A secretaria informa ainda que não há pacientes internados que apresentem sinais e sintomas similares aos de atuação da doença nas unidades da Rede Estadual de Saúde.

Capital

Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Palmas na noite deste sábado, 28, os doentes em Palmas são seis mulheres e dois homens. Três deles estão na faixa de idade entre 40 e 49 anos, dois entre 20 e 29, outros dois entre 30 e 39 anos e um com idade entre 60 e 69 anos.

Outro dado divulgado neste sábado é que dois dos casos estão entre o grupo de risco, relacionados a portadores de doenças crônicas, que nesses casos, é a hipertensão.

Todos os pacientes estão sendo acompanhados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19). O número de suspeitas da doença não foi divulgado.