Resultado final de vestibular da Unitins é divulgado; veja como acessar

Está disponível no site institucional da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), desde o início da noite desta terça-feira (9), o resultado final do Vestibular 2024/2 para os Câmpus Palmas e Paraíso. Agora os candidatos aprovados devem se atentar aos novos prazos, conforme edital da seleção. A lista completa com o nome dos candidatos aprovados pode ser conferida neste link...