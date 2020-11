Vida Urbana Resultado do processo seletivo do FIC/Pronatec é divulgado e aulas começam em dezembro Primeiros colocados tem convocação imediata para começar a atuar na próxima quarta-feira, 3, na modalidade EAD

Está publicada no Diário Oficial a homologação do resultado final do processo seletivo simplificado para atuação nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do programa Novos Caminhos. A publicação no documento desta quinta-feira, 26, é do cadastro reserva de profissionais para atuarem nos cargos de professor de educação a distância e tutor a distância, como bolsistas. O FIC é ...