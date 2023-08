A Secretaria da Educação do Tocantins (Seduc) publicou na terça-feira, 1ª, a lista de aprovados do concurso da Educação realizado em oito cidades do Tocantins e também no estado vizinho de Campos Belos e Goiás.

O concurso público realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ofertou 5,2 mil vagas, para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

Os candidatos podem conferir a lista completa com os nomes dos aprovados no site da FGV.