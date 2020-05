Vida Urbana Resultado definitivo das provas do concurso público de Araguaína é divulgado Aprovados no quadro geral devem entregar documentos que comprovem títulos acadêmicos para próxima fase, já candidatos da guarda municipal terão que aguardar o fim da pandemia para realização de exames presenciais

O resultado definitivo da objetiva do Concurso Público do Quadro Geral da Prefeitura de Araguaína e Guarda Municipal está disponível no site da site da banca do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 5, e a próxima fase do certame para os aprovados em 41 cargos será a apresenta...