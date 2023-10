A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou na quarta-feira, 11, o resultado definitivo da prova escrita, que corresponde a 1ª etapa do concurso público destinado a selecionar candidatos para o nível 1 do cargo efetivo de professor universitário da instituição.

A lista foi divulgada após análise dos recursos. Os três primeiros candidatos classificados avançam para a segunda etapa do certame, são elas: prova didática e comprovação de títulos e experiência.

Para conferir a lista dos candidatos aprovados acesse aqui

De acordo com o edital, a prova didádica está prevista para ocorrer de 19 a 22 de novembro (Grupo I) e de 10 a 13 de dezembro (Grupo II). Quanto a comprovação dos títulos para 22 e 29 de janeiro e o resultado final para o dia 10 de março de 2024.

Vagas

O concurso tem 132 vagas para o cargo de professor efetivo em 10 cursos de graduação da Unitins: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Os candidatos aprovados ao final do certame serão distribuídos, conforme o edital, nos cinco câmpus da Universidade: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Paraíso e Palmas. Ao todo, 1.200 candidatos participaram da primeira etapa ocorrida em 16 de abril.

Sobre o concurso

Conforme divulgado pelo JTo, a seleção ficou suspensa após questionamentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO) devido a quantidade de vagas para pessoas com deficiência (PcD) não ter correspondido ao que determina a Lei. A Defensoria Pública também entrou na Justiça por falta de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras.

De acordo com o edital do concurso, do total de 132 vagas previstas, sete são reservadas para pessoas com deficiência. No entendimento do MPTO, a comissão organizadora do concurso decidiu definir por sorteio os cargos nos quais seria feita a reserva de sete vagas. Essa seleção prévia e aleatória acabou deixando de fora da reserva cargos para os quais muitas pessoas com deficiência teriam interesse em concorrer.

A revogação da decisão para continuidade do processo seletivo foi assinada pelo juiz Océlio Nobre da Silva, da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, que afirma não ser possível aplicar o percentual mínimo para cada vaga. “Diante da condição de oferta de apenas uma vaga para a maior parte dos cargos, ficou claro que foi preciso ao administrador equacionar a melhor alternativa para atender ao percentual mínimo exigido pela legislação, pois, no contexto, não seria possível aplicar o percentual mínimo para cada um dos cargos”, diz trecho do novo despacho.