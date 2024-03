Saíram os resultados dos exames médicos e clínicos dos candidatos do Concurso Público da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Município (DOM).

Para verificar a situação no processo seletivo, os inscritos podem acessar a publicação disponível aqui.

Conforme o DOM, os recursos contra o resultado da avaliação médica, deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, tendo início no dia 11 de março a partir das 10h, e término às 23h59 do dia 12 e devem ser realizados exclusivamente por meio do site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, a Vunesp, (www.vunesp.com.br) órgão responsável pelo processo seletivo.

Ainda segundo o documento, só serão considerados recursos interpostos dentro do prazo estipulado e que atendam às instruções detalhadas no edital e no site da Fundação.

Candidatos que foram considerados inaptos, terão um parecer disponibilizado no site da Fundação Vunesp, na área do candidato, que deve ser acessada por meio do uso de senha pessoal .