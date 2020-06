Os restaurantes de Araguaína podem voltar a funcionar nesta sexta-feira, 12, desde que sigam as regras estabelecidas pelo Decreto 231, publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 11. Essa abertura acontece de forma gradual, segundo a gestão, que realizou uma reunião para a retomada durante a noite de quinta, com o prefeito Ronaldo Dimas e comerciantes do setor.

Conforme a gestão, as regras se aplicam ao grupo restaurantes, food trucks, trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicherias e similares, mas continua vedada a modalidade self-service e a permanência e consumo em balcões. O decreto também inclui os açougues, mercearias, peixarias, hortifrutigranjeiros e centros de abastecimento de alimentos no grupo de serviços essenciais.

Segundo o Decreto, todos os estabelecimentos devem respeitar o limite de distanciamento de dois metros entre as mesas, limitada a seis lugares. Também ficou estabelecido o limite de pessoas, sendo 40 clientes sentados, mesmo se o local tiver espaço para receber mais.

Esses estabelecimentos podem funcionar até no máximo 23 horas nas sextas-feiras e sábados, e até às 22 horas nos demais dias da semana. Os empresários ainda devem assinar e fixar o termo de responsabilidade para o funcionamento em locais visíveis dos estabelecimentos.