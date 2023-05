Vida Urbana Restaurante comunitário da região norte ainda falta instalação de portas, janelas e revestimentos Reforma do Restaurante Comunitário Tereza Cristina Ayres teve início em dezembro do ano passado, com prazo para finalizar em 180 dias; gestão diz que previsão de conclusão das obras é ainda para este semestre

Desde novembro do ano passado que o Restaurante Comunitário Cristina Ayres (região norte) e o Restaurante Popular de Taquaralto (região sul), estão fechados para reforma, conforme anunciado pela Prefeitura de Palmas, no dia 15 de novembro de 2022. Na época, a gestão havia informado que o prazo de reforma seria de no máximo de 180 dias. De acor...