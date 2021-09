Vida Urbana Respiradores estão entulhados em Hospital Regional de Araguaína SES afirma que aparelhos serão instalados gradualmente na unidade hospitalar, conforme conclusão da montagem e treinamento da equipe multiprofissional do HRA

Imagens no Hospital Regional de Araguaína (HRA), que o Jornal do Tocantins teve acesso, mostram respiradores e caixas estocadas no corredor da unidade. Uma fonte do veículo, que pediu para não ser identificada, ainda afirmou que medicamentos estão em falta na unidade e por isso, alguns atendimentos, ficam comprometidos. Conforme a Secretaria de Estado...