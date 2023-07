Uma residência pegou fogo no domingo, 2, por volta das 8h, na rua Oscar Niemeyer, no setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. Quando os bombeiros militares chegaram, o fogo estava sendo contido pelos populares com uma mangueira de jardim.

Os bombeiros encontraram uma mulher do lado de fora da residência, consciente, mas tossia muito pela intoxicação causada pela fumaça das chamas. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Paraíso.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou às 8h e a mulher estava na casa quando as chamas começaram. Ela informou que as chamas deram início em uma tomada que estava próximo à cama e atingiram várias cortinas nas paredes do quarto.

De acordo com os bombeiros, o fogo se concentrou somente em um quarto da residência que teve parte das paredes destruídas, com risco para os moradores da casa. Ainda segundo a corporação, foram consumidos pelo fogo uma cama, um ventilador, uma cadeira de fibra sintética, roupas e documentos pessoais.