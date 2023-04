Uma residência pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 14, na Rua Santo Antônio, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. Os bombeiros militares chegaram e o fogo já havia sido controlado pela vizinhança, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares (CBM), o incêndio teve início às 10h e a mulher estava na casa quando as chamas começaram disse que não sabia como o fogo teria iniciado, pois disse que dormia quando percebeu as chamas.

Segundo os militares, as causas do incêndio não foram identificadas. O fogo se concentrou somente em um quarto da residência que teve parte das paredes destruídas, com risco para os moradores da casa. Ainda de acordo com a corporação, foram consumidos pelo fogo uma cama, uma cômoda, uma sapateira e roupas.