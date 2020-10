Vida Urbana Residência de casal preso em Conceição do TO tinha drogas escondidas na descarga, diz polícia Polícia Civil acredita que entorpecentes foram deixados no local pouco antes do flagra

Em Conceição do Tocantins, após a prisão de um casal na última sexta-feira, 9, pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, a Polícia Civil realizou, no dia seguinte, mais apreensões de drogas que estavam escondidas na casa da dupla. Conforme a Polícia Civil, no local havia 33 pequenas pedras de substâncias análoga a crack, uma pedra grande de crack pr...