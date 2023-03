Vida Urbana Resíduo líquido do aterro sanitário vaza e põe em risco contaminação do solo e de lençóis freáticos Imagens do local mostram problemas como fissuras nos taludes de uma das células e escoamento de chorume - líquido corrosivo - no solo

O aterro sanitário de Palmas tem apresentado diversos problemas estruturais como fissuras nos taludes (elevações cobertas) de uma das células do aterro, inclusive com desmoronamento do solo no estorno. Imagens do local, visitado pelo JTo na manhã desta segunda-feira, 27, mostram o aterro com escoamento do rejeito líquido, conhecido como chorume, um líquido escuro...