Vida Urbana Representantes do Vaticano estiveram em Goiás para investigar associação liderada por Padre Robson Secretário de Segurança, Rodney Miranda informou que intenção dos enviados ao estado era analisar a quantidade de recursos financeiros que a entidade arrecadava, que era acima do habitual

Dois representantes do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, viajaram até Goiás em setembro de 2019 para apurar a situação da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), liderada pelo Padre Robson de Oliveira Pereira, reitor do Santuário Basílica de Trindade. Havia suspeita sobre a quantidade de recursos financeiros que a entidade arrecadava, acima do habitual, segundo o...