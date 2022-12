Vida Urbana Representante do sindicato das empresas de transportes diz que irá ajudar na estatização em Palmas Empresário José Antônio dos Santos Júnior elogia decisão do município de assumir o serviço

O empresário José Antônio dos Santos Júnior, administrador do Expresso Miracema, e representante do Seturb (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do SIT-Palmas) afirma que a decisão da prefeita de Palmas de estatizar o transporte público ao assumir os serviços com o fim da concessão iniciada em 1992 atende aos requisitos da lei e e...