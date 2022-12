Vida Urbana Repercussão negativa faz governo anunciar retirada “PEC dos Aposentados” da Assembleia Gestão prevê criação de comissão interinstitucional para revisar a proposta com servidores e incluir regra de transição

Após repercussão negativa com a proposta da Emenda Constitucional n°02/2022, para reformar parte do sistema previdenciário do estado, o Governo do Tocantins divulgou no final da tarde desta terça-feira, 13, que a “PEC dos Aposentados” será retirada da pauta de votação da Assembleia Legislativa. Conforme o comunicado, uma comissão interinstitucional será formad...