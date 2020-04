Vida Urbana Reparos na BR-153 em Colinas devem ser concluídos na sexta-feira, 24 Equipes do Dnit passaram a noite em obras de recuperação do trecho que tem o tráfego controlado e fluxo parcial de veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou imagens noturnas dos serviços de reparos que estão sendo feitos no trecho da BR-153, na altura do km 236, no município de Colinas do Tocantins. Durante a noite de quarta-feira, as obras continuaram apenas com a interdição parcial da pista. Segundo a PRF, o tráfego é controlado no sistema de "Pare e Siga" e, segundo a PRF,...