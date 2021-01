Vida Urbana Reparo da TO-455 após cratera abrir na pista deve finalizar nesta quarta, diz Ageto Rodovia entre Miracema e Lajeado foi interditada ainda na segunda-feira, após o buraco ser encontrado; os técnicos realizam obras de correção de erosão que causou a cratera e ameaçava o resto da pista

As obras de reparo da TO-455, entre Miracema e Lajeado, no trecho que uma cratera se formou após uma erosão, devem ser concluídas nesta quarta-feira, 27, segundo a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). O ponto está interditado desde a última segunda-feira, 25. Conforme a Ageto, os trabalhos para correção dos danos ocasionados pela erosão começaram da identificação do buraco na via...