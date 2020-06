Vida Urbana Repórter da CNN é assaltada ao vivo em São Paulo; veja vídeo Ela estava na Ponte das Bandeiras, na Marginal do Rio Tietê, quando foi abordada por um homem

A repórter Bruna Macêdo, da CNN Brasil, foi assaltada durante uma passagem ao vivo para a emissora, em São Paulo, neste sábado (27). Ela estava na Ponte das Bandeiras, na Marginal do Rio Tietê, quando foi abordada por um homem. O apresentador Rafael Colombo informou que o homem a ameaçou com uma faca e levou os dois celulares que ela carregava — um particular e o ou...