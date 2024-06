Vida Urbana Renegociação no programa Desenrola Pequenos Negócios chega a mais de R$ 7 milhões no Tocantins Até o dia 12 de junho foram registradas a adesão de 256 microempreendedores no estado

Tocantins registrou, até o dia 12 de junho, um volume total de R$ 7,45 milhões em contratos de clientes que renegociaram dívidas por meio do Desenrola Pequenos Negócios, iniciativa do Governo Federal lançada em maio. Neste período, foi registrada a adesão de 256 clientes no estado, que resultaram em 234 contratos firmados no programa. Os números foram ...