Vida Urbana Remoção de adolescentes apreendidos no Tocantins deve ser feita em 24h após ordem judicial Segundo governo, medida vai facilitar o trabalho de remoção e internação de adolescentes apreendidos

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-TO) e Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) firmaram parceria e publicaram uma Portaria Conjunta de Nº 001 no Diário Oficial desta quinta-feira, 12. A Portaria regulamenta a remoção de adolescentes infratores detidos nas Unidades Policiais do Estado para as Unidades de Internação especializadas. Os efeitos da Portaria Conjunta s...