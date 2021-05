Vida Urbana Remessa de 3,8 milhões de doses da Oxford/AstraZeneca chega ao Brasil Avião com o imunizante deve pousar às 16h em Guarulhos

Chega neste domingo, 2, ao Brasil uma remessa com 3,8 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Os imunizantes foram obtidos no âmbito do mecanismo Covax Facility, consórcio que conta com governos e fabricantes e é coordenado pela Organização Mundial da Saúde(OMS) As doses chegam em voo que aterrissará no aeroporto de Guarulhos. O voo está previs...