Vida Urbana Relembre quais foram os governadores e os principais fatos históricos do Tocantins Em 32 anos, o Tocantins teve sete governadores, duas cassações por decisão da Justiça Eleitoral e três eleições suplementares; confira também os principais fatos que culminaram com a criação do Tocantins

Em 32 anos, o Tocantins já teve sete governadores diferentes. Marcelo Miranda com 3 mandatos e Siqueira Campos com 4, são os chefes do Executivo que mais tempo ficaram no poder na história do Estado. O Estado coleciona ainda o recorde de ser o único estado do país com um governador cassado do Palácio Araguaia por duas vezes, o que provocou duas eleições duas s...