Vida Urbana Relatos de maus-tratos são registradas em centro de recuperação de dependentes químicos em Palmas Vistoria realizada na última quinta-feira pelo Ministério Público constatou diversas irregularidades no estabelecimento de saúde

Ao vistoriar o Centro de Recuperação Novo Amanhecer, a 19ª Promotoria de Justiça da Capital constatou diversas irregularidades em termos de estrutura, equipamentos e recursos humanos. O Ministério Público do Estado (MPTO) realizou a vistoria na última quinta-feira, 16, e divulgou a ação nesta terça-feira, 21. De acordo com o órgão ministerial, com relação à ofer...