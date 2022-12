Vida Urbana Relatório do Ministério Público aponta 78% de aumento das queimadas em imóveis rurais Centro especializado em meio ambiente também aponta alta de 52% de foto nas unidades de conservação e mais de 300 propriedades reincidentes em três anos

Dados do Relatório Anual de Queimadas do Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (Caoma) apontam que os imóveis rurais correspondem a 63% do total de área queimada em 2022, com 1.301.442 ha. O aumento é de 78% se comparado ao ano passado. O aumento de áreas queimadas também se estende às Unidades de Conservação Estaduais em 52,24% (24.98...