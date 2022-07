Vida Urbana Relógio das Flores não recebe manutenção e permanece parado Atrativo turístico entregue em 2014 serve apenas como paisagismo

Localizado na rotatória da Avenida NS-02 com a LO-09, na altura da quadra 402 sul, o Relógio das Flores encontra-se com os ponteiros parados. Sem manutenção, o monumento, que é ponto turístico de Palmas, não marca corretamente as horas e só serve como paisagismo para a cidade. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura não respondeu ao questioname...