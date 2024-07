Vida Urbana Regularizar atividades agropecuárias no Jalapão é discutida em audiências entre fazendeiros e MPTO Técnicos apontam possíveis irregularidades, como a falta de licenciamento ambiental, desmatamento de áreas protegidas e potenciais violações do Código Florestal na região

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) deu início a uma série de audiências preliminares conciliatórias com os proprietários de fazendas situadas na Bacia Hidrográfica do Rio Galhão (BHRG), na região do Jalapão. O objetivo é buscar soluções para possíveis irregularidades e conflitos ambientais na área. As audiências iniciaram na terça-fei...