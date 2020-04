Vida Urbana Registros de chuvas aumentam níveis de rios no Tocantins em abril Rio Tocantins também tem registros de aumento no volume, mas na região da Central, na UHE Lajeado a operação segue normal e segurar, segundo a empresa

Os registros de chuvas nos últimos dias vêm elevando o nível de alguns rios pelo Tocantins. O Jornal do Tocantins recebeu uma imagem do rio Tocantins, em Miracema, na região da praia do Funil, que mostra o nível elevado da água nas margens, cobrindo inclusive parte do tronco de árvores e chegando até uma estrada de acesso ao recurso hídrico. O JTo entrou ...