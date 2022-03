Lançado em 2021, o Plano Estadual de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Penal também não está sendo cumprido na Unidade Penal Regional de Paraíso, localizada no setor oeste.

Lançado em 2021, o Plano Estadual de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Penal tem como parâmetro, de acordo com o próprio governo, “a oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a educação profissional e o ensino superior”.

No sábado, o JTo mostrou que as mulheres recolhidas na Unidade Prisional Feminina (UPF) de Palmas estão sem nenhuma sala de aula estruturada para o retorno das aulas presenciais, na modalidade EJA, e as reeducandas temem prejuízo na formação educacional, após um impasse entre as secretarias da Educação (Seduc) e Cidadania e Justiça (Seciju). Em Paraíso, a situação é semelhante.

Nas salas de aulas normais da rede estadual, as aulas retornaram presencialmente no dia 14 de fevereiro, mas para o ensino nos presídios, desde o começo do ano letivo, a Seduc exige aula presencial, em contrapartida, a Seciju não oferece o espaço para a sala de aula, que precisou ser usado como dependência do presídio durante a pandemia.

Na unidade de Paraíso, o espaço da sala de aula também passou por adaptações, com a troca de mesas e cadeiras escolares, para uma espécie de auditória, com o local sendo utilizado para eventos com os reenducandos.

Metas do plano de educação para pessoas privadas

O Plano Estadual de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Penal também contempla a educação “não formal, inclusive, podendo ofertar na modalidade presencial, à distância e/ou fazer uso da estratégia de ensino híbrido, considerando o contexto circunstancial, se necessário.”

Uma das metas do plano era proporcionar um aumento de 40% de pessoas recolhidas em unidades prisionais em atividades educacionais em três anos, neste ano de 2022, a meta era de 20% de aumento.

Sobre estruturas, este eixo do plano previa adequações em espaços educativos e a construção de salas de aulas em mais 9 unidades penais, 3 delas no ano passado, outras quatro neste ano e mais 2 em 2023.

A resposta da Seciju

Em nota, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informa que, devido à Pandemia da Covid-19, o sistema penal passou por readequações no espaço para cumprir as medidas protetivas sanitárias e espaços onde essas aulas ocorreriam de forma presencial, como na Unidade Prisional Feminina de Palmas (UPF) e da CPP “foram afetados momentaneamente e de forma urgente”.

Segundo a pasta, com o retorno das atividades 100% presenciais, conforme o nº 6.403, de 11 de fevereiro de 2022, “iniciou o alinhamento” com a Seduc para a oferta das aulas “ao mesmo tempo, o processo de readequação desses locais de modo a cumprir os critérios para oferta da educação formal presencial em ambiente prisional na Unidade Penal de Paraíso”.