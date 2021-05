Vida Urbana Redução nos casos e óbitos por Covid-19 faz Araguaína flexibilizar realização de eventos Entretanto, seguem proibidas as aglomerações, além de bailes, festas, shows, formaturas, confraternizações e aniversários

Em decreto municipal publicado no último sábado, 8, a Prefeitura de Araguaína, Norte do Estado, alterou as determinações de 15 de março com relação à pandemia e flexibilizou a realização de eventos na cidade. Segundo o decreto nº 031, mediante autorização dos órgãos de fiscalização e seguindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19, podem ser realizadas colaçõ...