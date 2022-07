Vida Urbana Redução no volume dos rios e movimentação humana nas praias estimulam aparições de jacarés Especialistas analisam comportamento dos animais no período de estiagem e movimentação das praias no verão tocantinense

Desde o início de julho, rios como Araguaia e Tocantins estão com o volume das águas mais baixo, o que favorece o surgimento das praias temporárias e programações turísticas para a população curtir as férias escolares, mas também pode favorecer a aparição de animais como os jacarés. Após aparecer nas margens de uma mineradora, em Luzimagues, no sábado, 23, um jacaré foi amarrado com cordas por homens e levantado por uma pá carregadeira. O animal, colocado na caçamba de um caminhão, a...