A Aelbra, mantenedora da Rede Ulbra, emitiu nota nesta quinta-feira, sobre a suspensão das aulas imposta pela decisão do desembargador federal Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao atender a um pedido do governo federal.

Recém-lançado, o curso estava com as aulas previstas para o dia 22 de maio cidades de Manaus (AM), Santarém (PA), Palmas (TO), Gravataí (RS), Porto Alegre (RS) e São Jerônimo (RS). Na decisão, tornada pública nesta quarta-feira, 17, o desembargador cassou uma própria decisão anterior dele na qual havia autorizado o funcionamento dos cursos de medicina.

Segundo a nota, a Ulbra vai atuar “para restabelecer o andamento dos processos seletivos” e para que o Ministério da Educação conclua a avaliação dos requisitos para o funcionamento dos cursos. No entanto, caso o aluno já inscrito no processa desista, “serão integralmente reembolsados, mediante requerimento formalizado em Secretaria”.

Confira a nota na íntegra

“Em cumprimento à decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 1014429-81.2023.4.01.0000, informamos que os processos seletivos dos cursos de Medicina, apesar de autorizados pelo Poder Judiciário, foram provisoriamente suspensos e sua eventual retomada será oportunamente comunicada aos alunos aprovados e aos já matriculados.

Reiteramos que os alunos são a nossa prioridade e esclarecemos que as novas faculdades de Medicina são resultado de um minucioso estudo, com total aprovação das comunidades beneficiadas. Temos a plena convicção da qualidade de nosso projeto educacional.

Ainda em cumprimento à decisão, a instituição informa que se manterá firme na defesa do direito de acesso à educação para restabelecer o andamento dos processos seletivos, e no direito de que o Ministério da Educação conclua a avaliação do processo regulatório acerca do preenchimento dos requisitos normativos para o funcionamento dos cursos de Medicina.

Durante esse período, os alunos participantes mantêm o direito à vaga e à matrícula, cujo exercício ocorrerá tão logo cesse a suspensão provisória. Os candidatos que desejarem desistir da participação nos processos seletivos serão integralmente reembolsados, mediante requerimento formalizado em Secretaria.”