Para o segundo semestre do ano letivo, a Rede Municipal de Ensino de Palmas deve retornar com as aulas em formato híbrido nas unidades escolares da Capital, a depender do cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19. O calendário prevê o início das aulas em 3 de agosto e o Plano de Retomada das Aulas 2021 começa contemplando as crianças do pré-escolar II e os estudantes do ensino fundamental, que compreende as crianças de cinco anos até o 9° ano.

Conforme a Secretaria Municipal da Educação, as 78 unidades educacionais já estão preparadas para receber a volta dos estudantes. Esse plano de retomada prevê aulas em formato híbrido, online e presencial, com turmas subdivididas em dois grupos.

No plano, o primeiro grupo será composto pelos primeiros nomes da lista de chamada, organizada em ordem alfabética, com aulas presenciais durante uma semana, enquanto o restante dos alunos farão aulas online. Já na semana seguinte, o segundo grupo terá as aulas presenciais e o outro online. As atividades da semana remota serão impressas e também no site do Palmas Home School.

Inicialmente o Plano de Retomada prevê o segundo semestre de forma híbrida com 50% dos alunos, que poderão aplicar 75% e 100% da capacidade da turma diariamente, com base nos números da pandemia.

Ainda segundo a Rede Municipal, as unidades educacionais terão horários diferenciados para entrada e saída dos estudantes , além do lanche. As escolas terão disponíveis dispensadores com sabonete líquido nos banheiros e com álcool em gel nos pontos de maior circulação dos alunos, professores e demais servidores.

Também nas entradas das escolas serão instalados pia e totem de acionamento por pedal para higienização das mãos, assim como tapetes sanitizantes nas portas que dão acesso à parte interna das unidades. Também ao entrar os alunos e profissionais de educação terão a temperatura corporal aferida, por termômetro com infravermelho. Essa verificação ainda será realizada a cada duas horas dentro do ambiente escolar.

A Educação de Palmas ainda determinou que o uso de máscaras será obrigatório e aos professores, servidores da limpeza e administrativo, que irão receber equipamentos de proteção individual para esse retorno. A Rede Municipal também espera que entre agosto e setembro esses trabalhadores também recebam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com a data da imunização da primeira dose que começou a ser aplicada no grupo no início de junho.

Além disso, todas as unidades educacionais passarão diariamente por um protocolo rigoroso de desinfecção e higienização.

Obras

Ainda segundo a Secretaria de Educação, durante o tempo em que as unidades educacionais da Rede Municipal ficaram fechadas devido à pandemia da Covid-19, 21 escolas e creches passaram por obras, com montante investido pelo Município em R$ 1.135.723,85. Esse é o valor dos serviços realizados neste primeiro semestre de 2021.

Entre as obras executadas estão reformas em piscina, quadras poliesportivas, banheiros, ampliação de cozinhas e até construção de reservatórios de água, instalação de caixas d’água.

Já o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ciranda Cirandinha ainda realiza intervenções na estrutura, que devem ser concluídas até agosto. O valor total investido pelo Município na execução desta obra custará aos cofres públicos R$ 475.297,88.

A Rede Municipal de Ensino conta com 78 unidades educacionais para atender a demanda de crianças e adolescentes da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental.