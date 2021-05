Vida Urbana Rede Municipal de Palmas ainda tem 4,9 mil vagas disponíveis para educação infantil e fundamental Somente entre a faixa etária de 0 a 3 anos são quase 3 mil vagas ainda disponíveis

A Rede Municipal de Ensino de Palmas tem aproximadamente 4,9 mil vagas ainda disponíveis para as unidades escolares, com quase 3 mil para a Educação Infantil e cerca de 2 mil para o Ensino Fundamental. Esse dado é do Sistema Integrado de Matrículas (SIMPalmas) desta segunda-feira, 10, e aponta que a menor procura para a matrícula e na faixa etária de 0 a 3 anos, q...