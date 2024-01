As matrículas da rede municipal pública de ensino de Gurupi, para novos alunos, começam nesta segunda-feira, 8, conforme divulgado pela prefeitura do município.

O cadastro deve ser feito exclusivamente de forma virtual, por meio do link, até sexta-feira, 12. As aulas na rede municipal de ensino se iniciam no dia 22 de janeiro.

De acordo com o município, são ofertadas mais de 3 mil vagas para o pré 1 e 2, 1º ao 9º ano do ensino fundamental e EJA (1º e 2º segmento).

A prefeitura informa também que as matrículas online simplificam e facilitam o acesso às informações, e a localização das unidades escolares de acordo com o bairro (em um mapa disponibilizado no site) e ainda quais escolas possuem vagas disponíveis de acordo com série ou ano.

Como fazer a matrícula

O município orienta que ao entrar no site, o responsável deve ler atentamente todas as instruções. Antes de acessar o formulário é possível entrar numa lista com todas as escolas que estão com vagas disponíveis. Para isso, basta inserir no campo de pesquisa a série ou ano e o turno, que o sistema vai gerar uma lista, facilitando a escolha na hora da matrícula.

Caso a unidade que deseja não apareça como opção, isso é porque não há mais vagas disponíveis na unidade que procurou.

Efetivação da Matrícula

Ainda segundo a prefeitura, após fazer o cadastro, os pais ou responsáveis devem comparecer à unidade de ensino selecionada com toda a documentação solicitada para, então, efetivar a matrícula.

Confira a documentação

Certidão de Nascimento; RG; CPF; Comprovante de residência com CEP da rua; Cartão do SUS; Comprovante do NIS; Cartão Bolsa Família/Auxílio Brasil: extrato do recebimento do Bolsa Família/Auxílio Brasil; Título de eleitor (maiores de 18 anos); Laudo Médico (caso tenha deficiência); Histórico escolar ou declaração de transferência; Carteira de Vacinação; Foto 3×4; Documento judicial caso a criança esteja sob medida protetiva.

Também é necessário levar os documentos pessoais dos pais ou responsáveis legais. Conforme a prefeitura, é preciso apresentar os originais e a cópia da documentação.

A Certidão de Nascimento e o CPF são indispensáveis, assim como a transferência para os estudantes que vêm de fora da rede municipal de ensino.

A prefeitura também orienta que em caso de dúvidas, o pai ou responsável pode ligar no Departamento de Inspeção Escolar, pelo telefone (63) 3301-4378.