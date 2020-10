Vida Urbana Rede estadual de ensino recebe 6 mil extintores de incêndio para instalações em escolas do Tocantins Equipamentos foram adquiridos com investimento de mais de R$ 834 mil

Com investimento de mais de R$ 834 mil, o Governo do Tocantins entregou 6.613 mil unidades de extintores de incêndio, água e pó para as escolas da rede estadual de ensino. Os equipamentos de segurança serão instalados em todas as 493 unidades e visam oferecer mais segurança para estudantes e servidores estaduais. A entrega ocorreu nesta quarta-feira, 21, na Estadu...