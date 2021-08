Vida Urbana Rede de Ensino de Gurupi retoma aulas presenciais no formato híbrido Retorno neste momento é facultativo e a modalidade virtual continua sendo ofertada

Nesta segunda-feira, 30, a Rede Municipal de Ensino de Gurupi retomou com as aulas presenciais no formato híbrido, com escalonamento semanal de turmas em sistema presencial e remoto e ocupação máxima de 50% das salas de aula. A rede ficou quase um ano e meio somente com atividades remotas devido a pandemia. Conforme a Secretaria Municipal da Educação, as aul...