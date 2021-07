Vida Urbana Rede de Ensino de Gurupi prepara escolas para retorno das aulas presenciais no final de agosto Segundo semestre letivo começa na próxima semana ainda de forma remota para que as escolas recebam as sinalizações e itens de segurança contra a Covid-19

A Rede Municipal de Ensino de Gurupi anunciou o retorno das aulas de forma presencial a partir do fim de agosto, com escalonamento de turma e rotina de sanitização dos ambientes escolares. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira, 30, durante coletiva de imprensa no Centro Administrativo da UnirG. Inicialmente, na próxima segunda-feira, 3, as atividades do segundo semest...