A Rede Municipal de Ensino de Araguaína disponibilizou uma nova plataforma os estudantes para ajudar nas atividades letivas não-presenciais. Esse Portal do Aluno pode ser acessado no site da Prefeitura ou aplicativo GEP – Sala de Aula e contém o material didático como exercícios e videoaulas.

Conforme a Secretaria da Educação, esse sistema on-line era usado para diário eletrônico e passou por adaptação para disponibilizar digitalmente todo o material didático, que pode ser retirado nas escolas a cada 15 dias. Os estudantes podem acessar o portal com login e senha individual e responder as atividades propostas on-line ou após imprimir as folhas da apostila.