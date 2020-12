Vida Urbana Receptação e por ilegal de munições rendem duas prisões em Araguaína Um dos detidos estava com 94 balas de diversos calibres e outro com um moto com placas de outro veículo

A Polícia Militar em Araguaína prendeu, na noite de domingo, 6, duas pessoas por porte ilegal de munições e receptação. No primeiro caso, no Setor Oeste, um homem, 25 anos, estava com 94 munições em um veículo. A PM chegou ao local após denúncia sobre pessoas envolvidas em uma confusão no comércio. Na busca pessoal e revista no automóvel, a PM localizou 48 balas cal...