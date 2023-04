Um recepcionista de um hotel localizado na TO-050, em Arraias, sudeste do Tocantins, foi vítima de extorsão na madrugada desta sexta-feira, 21, enquanto estava em serviço no estabelecimento. A vítima, de 25 anos, recebeu ligações de um número confidencial e, com ameaças, fez um empréstimo no banco para transferir R$ 1.000 reais aos suspeitos.

Era quase 1h da madrugada quando o recepcionista atendeu uma ligação confidencial do telefone da empresa e falaram que se tratava de um ‘assalto’.

Segundo o registro policial, o suspeito mandou a vítima contar o dinheiro que estava no caixa, com valor de R$ 500 reais, e colocar em um envelope, pois os logo um veículo com cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, passaria no hotel para pegar o dinheiro.

Durante a ligação, perguntaram ao recepcionista se estava só no estabelecimento e o ameaçou de morte caso informasse alguém ou chamasse a polícia. Ainda segundo a declaração da vítima, pediram para que deixasse o envelope com o dinheiro em cima do balcão, pois a suposta mulher iria descer para pegar.

Além do dinheiro, o suposto autor disse ao funcionário para separar água e dois lençóis. O pedido fez a vítima pensar que os realmente iriam passar no hotel.

Em seguida, o autor teria desligado a ligação normal e feito chamada de vídeo pelo aplicativo Whatsapp com a vítima, também no celular do hotel. Ao atender, o suspeito estava com a câmera desligada e disse para o funcionário mostrar o interior do estabelecimento, na tentativa de ‘confirmar’ se o estava só.

Enquanto mostrava a recepção do hotel na ligação de vídeo, o suspeito pediu para o recepcionista mostrar seu celular particular e abrir o histórico de ligações e do WhatsApp, para verificar se não havia informado a alguém, e assim o fez.

Durante a ligação, o suspeito questionou há quanto tempo a vítima trabalhava no local e pediu que abrisse o aplicativo do Banco do Brasil e do Nubank, para saber se gerenciava o estabelecimento e se havia quantia em dinheiro.

Quando o suspeito viu que a vítima não tinha dinheiro nas contas, pediu que fizesse empréstimo no banco Nubank e transferisse via pix o dinheiro, pois estariam do lado de fora observando, nas proximidades do hotel.

Nesse momento, segundo a declaração da vítima à polícia, um carro chegou na frente do hotel e desceu uma pessoa. A vítima pensou que fosse os assaltantes, porém, era um cliente do estabelecimento.

Com medo, transferiu mil reais ao suspeito, que o tempo todo o ameaçava de morte.

A vítima pensou que poderia se tratar de um golpe após o suspeito ligar novamente e pedir de novo, para que mostrasse o aplicativo do banco. Nesse momento, ligou para a polícia militar e contou a situação.

De acordo com a vítima, os militares orientaram para aguardar e não abrir a porta ou atender mais ligações. Quando a guarnição chegou no local, disseram que ele [recepcionista] foi induzido a acreditar que se tratava de um assalto e que passariam no local, mas que era um golpe.

O fato foi levado para a delegacia local. A vítima apresentou a cópia do comprovante de transferência via pix, que foi enviado para uma conta do banco Itaú, em nome de um homem.

O suspeito chegou a mandar um CPF como chave PIX no whatsapp do hotel, mas depois apagou o número.