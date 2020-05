Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

O plano de reabertura dos últimos 25% das atividades empresariais da capital que ainda possuem restrição e funcionamento prevê a retomada do comércio varejista, de concessionárias, de lojas de departamento e parques e praças a partir do dia 8 de junho.

Na flexibilização apresentada em coletiva pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) acompanhada dos secretários Daniel Borini (Saúde) e Mila Jaber (Desenvolvimento Econômico) a próxima etapa será no dia 15 de junho com a abertura dos shoppings, exceto a área de entretenimento, restaurantes a l acare e self service, academias e de escolas esportivas e de natação.

Jaber argumentou que 74,93% das atividades já voltaram a funcionar a partir de flexibilizações anteriores do município e a medidas anunciadas hoje alcança os 25,07% que ainda sofrem restrições. A pasta dela irá apresentar um protocolo de funcionamento para cada um dos segmentos autorizados nessa fase.

O secretário da saúde destacou a superação quantitativa dos casos recuperados e a estabilidade do número de casos em acompanhamento, além da estruturação das UPAs, que segundo ele estão vazias, como fatores que permitem a flexibilização. Segundo Borini, caso o cenário volte a piora tudo será revisto. “A gente retorna com certa normalidade e, se precisar retroceder, dá um passo atrás”.

A prefeita ressaltou a importância da população fiscalizar a abertura e reclamou que ainda não recebeu os R$ 49 milhões a que o município tem direito na partilha aprovada pelo Senado Federal e nem teria usado os R$ 26 milhões que tiveram o remanejamento autorizado pelo Legislativo.

"Esse auxilio ainda não chegou em Palmas, foi aprovado, sancionado com vetos, mais ainda não recebemos nenhum centavo", disse. Ela adiantou que o recurso será usado para repor um "déficit de receita" já trabalhado pela gestão.