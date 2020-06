Após a abertura de parte do comércio na Capital, a movimentação era grande de pessoas e veículos nas calçadas e ruas de Palmas, em especial, na região de Taquaralto. O Jornal do Tocantins passou por diversos pontos comerciais de Norte a Sul e flagrou filas em diversas lojas, que estão restringindo o número de pessoas na entrada, conforme determinado por Decreto da Prefeitura Municipal.

Entre os flagrantes registrados pela redação estavam bons e maus exemplos de respeito ao distanciamento nas filas, inclusive ocasiões que os lojistas orientavam os consumidores. Pelas redes sociais, o JTo também recebeu imagens e relatos dos internautas, inclusive, reclamando e alertando de aglomerações em comércios e nas ruas durante o dia toda na Capital.

A reportagem também encontrou equipes de fiscalização de órgãos estaduais e municipais em abordagens aos consumidores e comerciantes para as orientações.

Fiscalização

Essa ação com equipes de sete secretarias e autarquias tem o intuito educativo de prevenção ao aumento dos casos da Covid-19 ocorreu nesta segunda-feira, 8, e segue até a terça-feira, 9. A operação leva orientações aos proprietários de estabelecimentos, funcionários e a população em geral.

Conforme a Secretaria Estadual da Administração (Secad), responsável pela operação, as equipes visitam lojas de departamentos, concessionárias e comércios das regiões Central, Norte e Sul, junto com Taquaralto. Entre as orientações repassadas estão à importância do distanciamento recomendado, o uso de máscara, álcool em gel e demarcação de filas.

Essa ação acontece pela terceira vez em Palmas, e nesta semana tem o intuito de reforçar as orientações devido a reabertura do comércio conforme autorizado por Decreto Municipal. Nas duas ações anteriores, as equipes percorreram Gurupi e Araguaína.

Além da Secad, participam da iniciativa o operacional do Procon e equipes das Polícias Militar (PM), Civil, Superintendência de Vigilância em Saúde Sanitária, Agência Estadual de Metrologia (AEM), Vigilância Sanitária e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Decreto

Conforme o Decreto nº 1.903, publicado na última sexta-feira, 5, a reabertura do comércio deve seguir os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura de Palmas. Nesta segunda, a cidade passa para uma nova fase da retomada gradual de atividades econômicas.

Nesta data voltam a funcionar lojas e comércio em geral como atacadistas e varejistas, lojas de conveniência de postos de combustíveis, concessionárias de automóveis e distribuidoras de bebidas. Entre as medidas está a assinatura do Termo de Ciência dos Protocolos Gerais e Específicos, que é indispensável ao funcionamento.

No que se refere aos protocolos, estão o uso obrigatório de máscara seja para empregadores, funcionários e clientes, distanciamento social mínimo de dois metros e monitoramento da saúde dos trabalhadores no início do expediente. Além do horário de atendimento alternado para não sobrecarregar o transporte público de passageiros, tanto na ida quanto na volta do trabalho.

Além disso, os funcionários dos estabelecimentos que usam transporte público não pode usar no ambiente de trabalho a mesma roupa utilizada no deslocamento. Todo estabelecimento deverá dispor de comunicados que instruam os clientes e colaboradores sobre as normas de proteção que estão em vigência. O Decreto Municipal prevê ainda que deve ocorrer o afastamento, sem prejuízo de salários, de colaboradores pertencentes ao grupo de risco.

Os estabelecimentos deverão funcionar com capacidade operacional reduzida e organizar turnos específicos para a limpeza, sem contato com as demais atividades. Também deverão disponibilizar tapete ou toalha umidificada de hipoclorito de sódio a 2% para higienização e desinfecção de sapatos na entrada do estabelecimento.