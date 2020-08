Vida Urbana Raposa e tucano feridos em acidentes são resgatados em Palmas Raposa apresentava lesões e foi encontrada na TO-020, já a ave se chocou contra rede elétrica

No último final de semana, a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) recolheu dois animais silvestres vítimas de acidentes na Capital. A raposa e o tucano resgatados foram encaminhados ao Centro de Fauna do Tocantins (Cefau), do Instituto de Natureza do Tocantins (Naturatins), para cuidados. Conforme a GMP, a raposa havia sido encontrada na TO-020 nas imediações do Km ...