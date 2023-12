Durante o temporal que caiu na tarde desta segunda-feira, 4, em Palmas, uma das descargas elétricas atingiu a torre de transmissão da TV Anhanguera, no centro da capital.

O raio danificou equipamentos importantes e tirou do ar as emissoras de televisão e rádio, que tiveram as transmissões prejudicadas, com a perda do sinal da TV Anhanguera e da Rede Globo na maior parte do Estado.

Em comunicado, a emissora afirma que as equipes técnicas e de engenharia estão trabalhando para resolver o problema da forma mais breve possível e reestabelecer a programação normal.